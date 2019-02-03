غارات للتحالف غرب تعز.. ومقتل 12 حوثياً

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، 11 غارة على مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز، مساء السبت، في الوقت الذي تدور فيه معارك بين قوات الجيش الوطني والانقلابيين.

واستهدفت غارات التحالف تعزيزات للحوثيين بمنطقة البرح، ما أدى إلى مقتل نحو 12 انقلابياً على الأقل، وإصابة 8 آخرين، وفق مصدر عسكري.

كما أسفر القصف عن تدمير 5 عربات للحوثيين، محملة بالأسلحة وعناصر الميليشيات، كانت في طريقها إلى مواقعهم في جبل البرقة بقرى حمير مقبنة.

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من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، السبت، عن إحباط تهريب كميات من الصواريخ وطائرات بلا طيار محملة على شاحنات متوسطة كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء.

وقال وكيل أول وزارة الداخلية لصحيفة "الشرق الأوسط"، اللواء محمد بن عبود الشريف، إن الإطاحة بهذه الكميات من الأسلحة جاءت نتيجة عملية بحث وتحرٍّ، موضحاً أن هذه الأسلحة شملت صواريخ ومتفجرات وطائرات مسيرة، حُملت على مركبات شحن متوسطة وتم ضبطها على مشارف محافظتي مأرب والجوف قبل وصولها إلى صنعاء.