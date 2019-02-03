محاولة إطلاق صاروخ باليستي تنقلب على "الحوثي"

أفادت مصادر "العربية" في اليمن بأن قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي سقطوا، الأحد، نتيجة انفجار صاروخ باليستي في عملية إطلاق فاشلة في معسكر الحمزة جنوب شرق محافظة إب.

موضوع يهمك أكثر من سنة مرت على تحرير الموصل التي رزحت سنوات سوداء تحت حكم داعش، ولا تزال المدينة المدمرة تلملم ركامها، ما دفع عددا... قصة مبنى "التأمين" في الموصل.. منصة إعدام شباب المدينة العراق

وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات حاولت إطلاق الصاروخ لكنه انفجر في مكانه فور إطلاقه، مخلفاً قتلى وجرحى من الحوثيين ومدنيين مجاورين للمعسكر الذي يعد من أهم المعسكرات التدريبية للحوثيين بمحافظة #إب ، وتتواجد فيه آليات عسكرية كبيرة موزعة على عدة مواقع في المعسكر وفي الأودية القريبة منه.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، السبت، إحباط تهريب كميات من الصواريخ وطائرات بلا طيار محملة على شاحنات متوسطة كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء.