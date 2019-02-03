وفاة نائب رئيس الأركان اليمني نتيجة إصابته بقاعدة العند

أفادت مصادر "العربية" الأحد أن اللواء صالح الزنداني، نائب رئيس الأركان في الجيش اليمني، توفي إثر إصابته في الهجوم الذي نفذته طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي، واستهدف قاعدة العند العسكرية جنوب اليمن أوائل يناير الجاري.

وأكدت مصادر عسكرية في عدن، أن اللواء الزنداني هو ثاني قائد عسكري كبير يخسره الجيش اليمني نتيجة هجوم الانقلابيين على قاعدة العند.

وفي وقت لاحق أعلن وزير الاعلام اليمني، معمر الإرياني، وفاة الزنداني متأثراً بجراحه، وكتب على حسابه على تويتر:"اللواء صالح الزنداني نائب رئيس هيئة الاركان العامة يرتقي شهيدا أثناء تلقيه العلاج اثر إصابته في التفجير الإرهابي بقاعدة العند لينضم إلى قافلة الشهداء الابرار الذين قدموا أرواحهم دفاعا عن الوطن والذود عن مكتسباته وفي مقدمتها النظام الجمهوري تعازينا للقيادة السياسية ولأسرته ورفاقه

وكان اللواء محمد صالح طماح، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، توفي في وقت سابق الشهر الماضي متأثراً بجروح أصيب بها في نفس الهجوم.