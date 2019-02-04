بالأسماء.. انشقاق قيادات عسكرية كبيرة عن ميليشيا الحوثي

انشقت قيادات عسكرية يمنية كبيرة، عن ميليشيات الحوثي الانقلابية، بعد نجاحها في الإفلات من قبضتهم والوصول إلى مدينة مأرب، شرق العاصمة صنعاء.

وأكدت مصادر عسكرية، أن ضباطا برتب رفيعة، في قوات الحرس الجمهوري، الموالية للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وصلوا أمس الأحد، إلى مأرب بعد تمكنهم من الإفلات من قبضة الميليشيات الانقلابية، بعد رحلة طويلة استمرت لأيام.

ووفق المصادر، فقد أعلن الضباط تأييدهم للشرعية اليمنية والانضمام إلى صفوف الجيش الوطني للقتال ضد الميليشيات الانقلابية.

والضباط المنضمون هم، العميد ركن عبدالكريم عبدالله علي مظفر، والعميد ركن عبد الله علي ناجي الذيب، والعميد ركن عبدالوهاب مرشد نهشل، وينتمون لمديرية همدان، إحدى قبائل طوق صنعاء.

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وسبق للعميد مظفر أن تولى قيادة معسكر الفرضة بمديرية نهم، والذي يعد البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، ثم قيادة اللواء العاشر حرس جمهوري، في باجل بالحديدة.

وتوقعت المصادر أن يسهم العميد مظفر في معارك نهم بشكل إيجابي، خصوصا وأنه يمتلك خبرة سابقة في المنطقة.

كما يعد العميد الذيب أحد أبرز القيادات في قوات الحرس الجمهوري السابق، وتولى قيادة معسكر الحفا الاستراتيجي، أحد أهم المعسكرات شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وتولى العميد نهشل، قيادة اللواء ٢٥ ميكا، وعمل أيضا مديرا لمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ونقلت مصادر إعلامية يمنية، عن الضباط المنضمين اعتذارهم للشعب اليمني لمناصرتهم للميليشيات الحوثية خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن ما تمارسه ميليشيات الانقلاب من جرائم في حق الشعب اليمني لا ينبغي السكوت عليها، ويجب أن يقف أبناء الشعب في صف واحد ضدها.