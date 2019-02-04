خسائر ميدانية وبشرية للحوثيين في حجة وصعدة

أكد #الجيش_اليمني أن قواته تواصل تقدمها في جبهة المزرق، الواقعة بين مديريتي #حرض بمحافظة حجة (شمال غربي البلاد)، ومديرية الظاهر بمحافظة صعدة (المعقل الرئيس للحوثيين)، وسط تهاوٍ كبير في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي، إن الأيام القليلة الماضية شهدت انتصارات كبيرة لأبطال الجيش، حيث وصلوا إلى الخط الدولي المؤدي إلى مديرية حرض، بإسناد من مقاتلات التحالف.

وأشار إلى أن المعارك كبدت ميليشيا #الحوثي قتلى وجرحى في صفوفها، بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

في السياق، شنت مقاتلات التحالف، الأحد، غارات جوية استهدفت آليات عسكرية لميليشيات الحوثي، في مديرية كشر بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وتزامنت الغارات مع صد مقاتلي #قبائل_حجور هجمات شنتها ميليشيا الحوثي، بمنطقة المندلة أعقبتها اشتباكات عنيفة بين الجانبين، تكبدت خلالها الميليشيا خسائر كبيرة.

وشنت مقاتلات التحالف غارتين، على مواقع ميليشيا الحوثي في حجور، استهدفت بإحداهما سيارة محملة بذخائر في وادي مور الفاصل بين مديرية كشر حجة ومديرية القفلة بعمران، حيث دوت انفجارات شديدة عقب الغارة.

فيما استهدفت غارة أخرى طقماً حوثياً في منطقة في منطقة المندلة بمديرية كشر ما أدى إلى تدميره ومقتل من كانوا على متنه.

إلى ذلك، حرر الجيش اليمني، سلسلة جبال "القهر" القريبة من مركز مديرية كتاف بصعدة والخط الإسفلتي المؤدي لها بعد عملية نوعية قام بها أبطال اللواء 82 مشاة جبلي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر عسكري قوله: إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات التحالف نجحت في عمليتها النوعية والسريعة..مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا والقبض على أسرى من الانقلابيين.