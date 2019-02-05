رئيس المراقبين الجديد يصل صنعاء.. "ملتزماً الصمت"

وصل الضّابط الدنماركي المتقاعد، مايكل لوليسغارد، الثلاثاء، إلى صنعاء ليحلّ مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن الجنرال الهولندي السابق، باتريك كاميرت، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

ولم يدلِ لوليسغارد بتصريح لدى وصوله إلى مطار العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وكان مجلس الأمن الدولي وافق الأسبوع الماضي على تعيين لوليسغارد خلفاً لكاميرت.

واستناداً إلى دبلوماسيين، كانت علاقات كاميرت متوتّرة مع كلّ من الحوثيين ومبعوث الأمم المتّحدة البريطاني، مارتن #غريفثس.

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وبعيد وصوله إلى اليمن، اعترضت ميليشيات الحوثيّ على تعيين كاميرت، واتّهمته بأنّ لديه أجندة خاصّة.

كما تعرض موكبه لإطلاق نار في 17 كانون الثاني/يناير لم يوقع إصابات، وقالت الأمم المتّحدة في حينه إنّها لا تعرف مصدر إطلاق النار.

يذكر أن الجنرال لوليسغارد كان رئيس البعثة الأمميّة في مالي (مينوسما) بين عامي 2015 و2016، قبل أن يُصبح الممثّل العسكري للدنمارك في حلف دول شمال الأطلسي والاتّحاد الأوروبّي.

ولد لوليسغارد في عام 1960، وكان مستشاراً عسكرياً لبلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وخدم في بعثات لحفظ السلام في العراق والبوسنة.