صنعاء.. الحوثيون يحرقون نفائس مكتبة الجامع الكبير

أقدمت #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، على ارتكاب جريمة جديدة بحق المساجد اليمنية التاريخية ومكتباتها العامرة بالمخطوطات وكتب التراث بإحراق مكتبة الجامع الكبير في مديرية بني بهلول بمحافظة #صنعاء.

وتحتوي المكتبة على مجموعات نادرة وقيمة من الأمهات، والمتون والكثير من الكتب القيمة والنادرة.

وقالت مصادر محلية إن عناصر من جماعة الحوثي أقدموا على #إحراق_مكتبة الجامع الكبير في بني بهلول، لأسباب طائفية.

وذكرت المصادر أن عناصر حوثية تسللت ليلاً إلى الجامع وكسرو المكتبة وأخذوا الكتب التي تتواجد في مكتبة الجامع.

وتشير المصادر إلى أن هذه الكتب تم شراؤها عبر سنين من تبرعات الأهالي، من معارض الكتاب، إضافة إلى كتب خاصة تبرع بها البعض لنشر الوعي الثقافي.

وتحتوي المكتبة على كثير من المتون والتراجم إضافة إلى مجلدات لأمهات الكتب، مثل (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، للإمام الشوكاني)، (سبل السلام، للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني)، التفاسير للإمام الطبري أكثر من 10 مجلدات، (تاريخ دمشق)، والكثير من الكتب القيمة والتاريخية.

وأثارت هذه الحادثة، استياء أهالي المنطقة، حيث وصفوها بالجريمة الإرهابية التي لم تقدم عليها حتى عناصر داعش.