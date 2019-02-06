الجيش اليمني يعثر على شبكة أنفاق للحوثيين شمال صعدة

عثرت قوات #الجيش_اليمني بمحافظة #صعدة شمال البلاد، على شبكة من #الأنفاق و #الخنادق_الصخرية في جبال الأزهور ووادي أمير وتبة الحصن وقرية المخادر بجبهة رازح كانت تتحصن فيها #ميليشيات_الحوثي المدعومة من إيران، والتي تمت السيطرة عليها ودحرهم منها خلال اليومين الماضيين.

كاميرا (العربية/ الحدث) رافقت الجيش الوطني في جبال رازح الشاهقة وصورت الأنفاق التي حفرتها الميليشيات في عمق الصخور لتتحصن بداخلها من قصف الطيران.

وتمتد الأنفاق المكتشفة عشرات الأمتار وتوجد بها غرف عمليات وتحصينات قوية، كما تمتد إلى بعض المنازل المجاورة في المنطقة وكانت تستخدم كممرات آمنة.

وأوضحت مصادر عسكرية أن الأنفاق تتفرع عبر خطوط عدة بعضها يصل إلى مخازن للسلاح، وأخرى إلى منازل حولتها الميليشيات إلى ثكنات مسلحة.

وأضافت المصادر أن الميليشيات اتبعت خططا دفاعية من ثلاثة أنساق لإعاقة تقدم قوات الجيش المسنودة بقوات التحالف، من بينها الأنفاق والخنادق الصخرية.