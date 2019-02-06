الحكومة اليمنية: الحوثيون يقترحون تجزئة ملف الأسرى

تتواصل في العاصمة الأردنية عمّان، الأربعاء، اجتماعات الأطراف اليمنية برعاية أممية لبحث تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

ومن المقرر أن يجتمع ممثلو الحكومة الشرعية والحوثيين في لقاء مشترك بين لجنتي الجثث بين الطرفين، للاتفاق على آليات تنفيذ تبادل مئات الجثث.

وبحسب رئيس وفد الشرعية، هادي هيج، فإن لجنة الجثث ستجتمع اليوم في وقت لاحق. وبيّنت مصادر لـ"العربية" أن ممثلي الحكومة رفضوا مقترحاً مشروطاً من الحوثيين بإطلاق سراح 200 أسير.

وأوضح أن الحوثيين اشترطوا أن يكون الـ200 اسم من الحوثيين مجزئين من عدة جبهات قتالية.

كما يشهد اليوم الثاني من اجتماع عمّان لقاء بين ممثلي الحكومة والبعثة الأممية والصليب الأحمر على حدة.

كما يجتمع ممثلو الحوثيين مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر على حدة لبحث ملف تبادل الأسرى.