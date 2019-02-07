تعز..الحوثيون يقتلون طبيبة رفض سائقها الامتثال لأوامرهم

أقدمت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الخميس، على قتل طبيبة يمنية أمام زوجها في إحدى نقاط التفتيش التابعة لهم غربي مدينة تعز.

وذكر شهود عيان أن "مسلحا حوثيا يدعى محمود عبده عبدالله الجعفري أطلق النار على الطبيبة هبة نبيل معجب في منطقة حذران وأرداها قتيلة على الفور".

موضوع يهمك أكدت مصادر محلية في #صنعاء أن #ميليشيا_الحوثي تواصل حملات الاختطاف للفتيات بصنعاء.وأفادت المصادر أن الحوثيين اختطفوا... الحوثي يستخدم الزينبيات لاختطاف نساء صنعاء اليمن

وأضافوا أن الطبيبة كانت برفقة زوجها في الطريق لإجراء عملية لأسنانها، قبل أن تصيبها رصاصة المسلح الحوثي وتلقي حتفها على الفور.

وأفاد أحد الشهود أن المسلح الحوثي أوقف السيارة التي كانت تستقلها الطبيبة وزوجها وطلب من سائقها المحلي بالقدوم معه إلى مركز شرطة في منطقة الربيعي فاعتذر منه السائق إلى حين ينهي عمله ويعود.

وذكر أن المسلح أطلق الرصاص على السيارة بعد مغادرتها نقطة التفتيش بمسافة قصيرة لتصيب الرصاصات الطبيبة التي كانت تجلس في المقعد الخلفي للسائق وتوفيت على الفور.