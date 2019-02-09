صنعاء.. التحالف يدك مواقع لتخزين الطائرات المسيرة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه استهدف مواقع في صنعاء، وطالب المدنيين بالابتعاد حفاظا على سلامتهم.

وأكد التحالف مساء الجمعة أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لحماية المدنيين، مشيراً إلى أن الاستهداف تم بالتوافق مع القانون الدولي.

كما أوضح أن القصف طال مواقع تخزين الطائرات المسيرة وعربات الإطلاق في #صنعاء.

يذكر أن التحالف كان أعلن في الأول من فبراير عن عملية مماثلة جرت شرق صنعاء، استهدفت موقع تخزين وتجهيز الطائرات المسيرة.

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إلى ذلك، أعلن أعلن في بيانه عن آخر التطورات الأمنية والإنسانية. وقال إنه تم إصدار 27 تصريحا لسفن تحمل مواد أساسية ومشتقات نفطية ومواد غذائية لليمن. وأفاد بأن ميليشيات الحوثي الانقلابية مازالت تعطل دخول 5 سفن لميناء الحديدة منذ 18 يوما.

كما أكد بيان التحالف أيضاً على أن ميناء الصليف شمال الحديدة خال من السفن منذ 3 أسابيع.

وأضاف أنه نه تم إصدار 29 تصريحا جويا، و6 تصاريح برية، و127 تصريحا لحماية القوافل.