الضالع..الحوثي يفجر منزل شيخ قبلي والأهالي يتصدون لهم

فجّرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الجمعة، منزل شيخ قبلي في مديرية الحشاء بمحافظة الضالع جنوب #اليمن، فيما أحبط الأهالي ورجال المقاومة الشعبية بالمديرية حملة لها لخطف عدد من الأهالي.

وقال سكان محليون، إن #مليشيا_الحوثي هاجمت قرية نجد المكلة في منطقة بلاد الحذيفي بمديرية الحشاء، وأقدمت على تفجير منزل الشيخ عبدالجليل أحمد عبده الحذيفي، وسيرت حملة عسكرية على المنطقة غير أن الأهالي ورجال المقاومة تصدوا لها وأجبروها على التراجع.

وأفادوا، أن تفجير منزل الشيخ الحذيفي دفع الأهالي ورجال المقاومة إلى التصدي للحملة الحوثية، والاشتباك معها وإجبارها على الانسحاب من المنطقة عقب مواجهات عنيفة.

وقال القيادي في الشرطة العسكرية فرع محافظة #الضالع النقيب إبراهيم الحذيفي، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية غنمت طقما للحوثيين من جملة عدة أطقم حوثية قدمت إلى المنطقة.

وأوضح الحذيفي، أن الحملة الحوثية قدمت من اتجاه السبرة بمحافظة إب بغرض اعتقال عدد من المواطنين، مؤكدا أن ميليشيا الحوثي تقوم بالدفع بتعزيزات إلى المنطقة، داعيا القيادة العسكرية والتحالف لدعم الجيش والمقاومة.

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري والتطهير الطائفي، وإرهاب وتركيع بقية السكان، والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.