منظمة دولية: ميليشيات الحوثي تستغل القضاء للانتقام

استنكرت منظمة حقوقية دولية، السبت، استغلال ميليشيات الحوثي الانقلابية، للقضاء واستخدامه لعمليات الانتقام السياسي والاستيلاء على أموال خصومهم في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم منذ أكثر من أربعة أعوام.

وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن استغلال الحوثيين للقضاء واستخدامه لعمليات الانتقام السياسي من الخصوم، فعل مستهجن ومدان ولا مشروعية لأي أحكام أو أوامر صادرة عن القضاء الخاضع لهم.

وأضافت المنظمة أن ميليشيات الحوثي "تستخدم القضاء والبنوك في صنعاء للحجز على أموال الخصوم، وأواخر 2017، أصدرت تعميما طالبت فيها جميع البنوك بإجراء الحجز التحفظي على قائمة أسماء تضم 1223 شخصاً".

ولفتت إلى أن هذه الإجراءات "تؤثر بشكل سلبي على الأهالي من الأطفال والنساء ويزيد المعاناة الإنسانية ويمزق الأسر، عدا عن أن تلك الأفعال لا تشجع الأطراف كافة على الذهاب إلى مفاوضات السلام التي تستوجب وجود حسن النوايا".

وكانت ميليشيات الحوثي أعدت قائمة بمصادرة ممتلكات 1142 يمنياً من الرافضين لانقلابها على الشرعية، بينها مؤسسات تجارية وتعليمية وجمعيات خيرية.