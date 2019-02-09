ناشطون: فصائل الحراك الجنوبي تنأى بنفسها عن الحوثيين

نفى ناشطون جنوبيون في اليمن أي علاقة بين فصائل الحراك الجنوبي والحوثيين. وشدد الناشطون على أهمية الدور الذي تلعبه فصائل الحراك الجنوبي في المعارك ضد الميليشيات الحوثية، ما عدا فصيل واحد فضل الانحياز للحوثيين والانضمام لحكومتهم غير المعترف بها قبل أن تبدأ الميليشيات في التضييق على وزرائهم لدفعهم للاستقالة.

وتعول الشرعية اليمنية بشكل كبير على دور أبناء المناطق المختلفة في مواجهة الحوثيين منذ انقلابهم على الشرعية وسيطرتهم على صنعاء.

أبناء الجنوب بشكل خاص لعبوا دورا كبيرا في وقف أطماع الحوثيين حيث تمكنوا من دحر مسلحي الحوثيين عند محاولتهم التمدد جنوبا وطردوهم من مناطقهم..

بعدها شكلت هذه الفصائل المجلس الانتقالي الجنوبي الذي بات أكبر فصائل الحراك ويساهم في مقاتلة الحوثيين في معظم الجبهات من خلال تشكيلات عسكرية يدعمها تحالف دعم الشرعية.

ورغم أن أبناء الجنوب يشاركون في المعارك ضد الحوثيين في الحديدة من خلال ما يعرف بألوية العمالقة إلا أن هناك عددا محدودا من الفصائل التي اختارت الانحياز للحوثيين.

فهناك ما يعرف بمؤتمر شعب الجنوب برئاسة محمد علي أحمد الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني عامي 2012 و2013 وشارك أيضا بوزراء في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، وهذا الفصيل انقسم على نفسه لاحقا.

وهناك أيضا فصيل المجلس الأعلى للحراك الثوري الجنوبي الموالي للحوثيين والذي يتواجد رئيسه فادي باعوم في الضاحية الجنوبية للبنان مقر حزب الله.

ميليشيات الحوثي ومنذ قتلها للرئيس السابق على عبدالله صالح تبنت سياسة للتخلص من كل حلفائها، فبدأت بإقصاء وزراء المؤتمر الشعبي العام قبل أن تتحول للعناصر الجنوبية التي تنتمي إلى مؤتمر شعب الجنوب.