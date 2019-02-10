الجيش اليمني يضبط 8 أطنان مخدرات ومتفجرات في حضرموت

أعلن الجيش اليمني في حضرموت عن ضبط 8 أطنان من المخدرات وكميات من المتفجرات والأسلحة والعملات المزورة في عملية مداهمات قامت بها قواته لمبنى يضم 3 #مستودعات في مديرية زمخ ومنوخ الصحراوية بوادي #حضرموت شرق اليمن .

وأوضحت المصادر أن قوات تابعة للمنطقة العسكرية الأولى وبمساندة أجهزة الأمن داهمت مبنى يضم 3 مستودعات وبداخله كمية كبيرة من المواد المخدرة والمتفجرات بمنطقة حضي بمديرية زمخ ومنوخ الصحراوية الحدودية.

وقال مصدر عسكري إنه "خلال المداهمة تم القبض على عنصرين وتم ضبط ثمانية أطنان من #الحشيش وحبوب الكبتاغون والترامادول، إضافة إلى كمية من متفجرات (تي إن تي) والديناميت وعجينة متفجرة، وأسلحة نوعية ومبالغ مالية مزورة فئة 5 آلاف ريال يمني صادرة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد أن التحقيقات متواصلة مع العنصرين المقبوض عليهما لكشف المزيد من التفاصيل عن الجهات التي تقف وراء هذه العملية، ووجهة المخدرات والأسلحة المضبوطة.