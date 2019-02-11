الأمم المتحدة: مخازن الحبوب بالحديدة "معرضة للتعفن"

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى اليمن، مارتن غريفثس، الاثنين، إن الحاجة الملحة للوصول إلى مخازن الحبوب المحاصرة على خط الجبهة في مدينة الحديدة الساحلية تتزايد.

وأضاف أن مخازن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في المطاحن المطلة على البحر الأحمر لا يمكن الوصول إليها منذ أكثر من 5 أشهر وهي معرضة "لخطر التعفن".

والحبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك قال إن الميليشيات رفضت منح تصريح عبور للخطوط الأمامية المؤدية إلى مناطق الشرعية للوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، مضيفاً أن الحوثيين برّروا ذلك بالمخاوف الأمنية.

وكيل محافظة الحديدة عبدالجبار أحمد، المعين من قبل الحوثيين، اتهم الأمم المتحدة بقلب الحقائق، فيما وصف نائب وزير خارجية الحوثيين البيان الأممي بالمقزز.