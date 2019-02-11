تعز.. تقرير يوثق جرائم مرعبة ارتكبها الحوثيون في يناير

وثق تقرير حقوقي، 135 انتهاكاً ارتكبتها #ميليشيات_الحوثي الانقلابية في محافظة #تعز جنوب غرب #اليمن خلال شهر يناير الماضي.

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في تقريره الشهري، إن فريقه الميداني وثق مقتل 23 مدنياً، بينهم امرأتان قتلوا قنصاً.

كما قتل 68 مدنياً آخرون جراء الألغام والعبوات الناسفة التي تزرعها الميليشيات بشكل دائم، بينهم امرأة وطفلان، وفق التقرير.

وذكر أن أربعة مدنيين بينهم امرأتان وطفل قتلوا جراء القذائف التي تطلقها الميليشيات الحوثية على القرى والأحياء السكنية، في حين قتل مدني آخر جراء التعذيب في سجونها وقتل طفل برصاص مباشر لأحد أتباع الميليشيات.

ورصد الفريق الميداني واقعتي تهجير قسري لعشرات الأسر، إحداهما بالضغط تحت تهديد السلاح على أهالي حي الفتح بمديرية صبر الموادم، والأخرى جراء القصف المكثف والمتواصل في كل من مثلث البرح بالمخا والوازعية غربي تعز، ورصد تهجير 19 عائلة.

ولا يمر يوم في تعز المحاصرة منذ ثلاثة أعوام، دون ارتكاب ميليشيات الحوثي الانقلابية جرائم وحشية ضد المدنيين، من خلال القصف العشوائي المتعمد على الأحياء السكنية، وقيام عناصرها بقنص المواطنين دون تمييز بين صغير أو كبير رجل أم امرأة.