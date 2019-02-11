مسؤول يمني: 2200 أسير ضمن القائمة الأولية للتبادل

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، ماجد فضايل، إن المشاورات اليمنية الجارية في الأردن بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين، استقرت على قائمة أولية تضم 2200 أسير سيكونون ضمن عملية التبادل، مضيفاً أن العدد قابل للارتفاع.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن فضايل قوله إن المشاورات مستمرة، وإن فترة التوقف الوجيزة ستستغل كي يعود خلالها الطرفان إلى المرجعيات السياسية لمناقشة بعض الأمور التي تحتاج إلى قرار مثل رفض الميليشيات الحوثية إطلاق سراح الشخصيات الأربع المشمولة بالقرار 2216.

فضايل شدد على أن عملية تبادل الأسرى لا تُسقط الحقوق في رفع دعاوى قضائية على اعتبار أن هذا النوع من القضايا لا يسقط بالتقادم.

وبالتوازي رجحت مصادر أممية زيارة المبعوث الأممي مارتن غريفثس إلى صنعاء اليوم لعقد لقاءات مع الميليشيات، قد يحضرها رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة الجنرال لوليسغارد.