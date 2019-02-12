إجراء حوثي جديد ضد المنظمات والنقابات في مناطق سيطرتهم

منعت ميليشيات الحوثي الانقلابية تسجيل أو تجديد الترخيص للمنظمات والنقابات في العاصمة اليمنية صنعاء والمناطق التي لا زالت خاضعه لسيطرتها.

موضوع يهمك سيطرت قوات الجيش اليمني، الاثنين، على جبل استراتيجي في محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال... الجيش اليمني يسيطر على جبل "ردمان" في صعدة اليمن

ووجّه رئيس حكومة الانقلابيين الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، عبد العزيز بن حبتور، بمنع وتوقيف منح وتجديد أي تراخيص تخص المنظمات.

ودانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية الشرعية الدكتورة ابتهاج الكمال، الاثنين، منع السلطات الانقلابية في صنعاء تسجيل أو تجديد التراخيص للنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، والمصالح التجارية التي يشترك فيها مستثمرون أجانب من تشكيل نقابات.

واعتبرت هذا الإجراء "تصرفا غير شرعي ويقيد عمل الحريات النقابية"، وقالت إن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الانقلابية في صنعاء مخالفة لكافة القوانين.

وأشارت الكمال إلى "أن تصرفات الميليشيا تجاه المؤسسات والمنظمات في المحافظات غير المحررة يقيد عمل وحركة تلك المؤسسات ويهدد بوقفها".