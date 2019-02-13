اليمن.. إتلاف نحو 900 لغم زرعها الحوثيون في الجوف

أعلن المركز التنفيذي التابع للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، الأربعاء، عن إتلاف 868 لغماً زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف شمال البلاد.

وجرى إتلاف الألغام بمديرية الميتمة بعد نزعها وتفكيكها وجمعها من مناطق عالية التأثير في اليتمة والاجاشر وخب والشعف شمال الجوف، من قبل فرق النزع الميدانية التابعة للبرنامج الوطني وبمساندة من المشروع السعودي (مسام).

وأكد مدير عام البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، العميد الركن أمين العقيلي، استمرار الفرق الهندسية في عملها بنزع الألغام في المناطق عالية التأثير كالطرق والمناطق الآهلة بالسكان والخدمية ومصادر المياه، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشار العقيلي إلى انتشار جميع فرق المركز من أعالي اليتمة بالجوف مروراً بمأرب وشبوة والبيضاء وأبين والضالع وعدن وتعز ومناطق الساحل الغربي وصولاً إلى الحديدة.

وقال: إن هناك ترتيبات لإتلاف كميات كبيرة من الألغام في عدد من المحافظات.

وثمن الدعم الذي يقدمه المشروع السعودي لنزع الألغام التي أصبحت تمثل كارثة إنسانية كبيرة في اليمن.