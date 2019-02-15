وارسو.. الرباعية الدولية تدعو للحد من نفوذ إيران باليمن

أفضى اجتماع وزراء خارجية دول اللجنة الرباعية الدولية المراقبة للشأن اليمني، الذين دانوا العراقيل الحوثية المستمرة أمام تنفيذ اتفاق السويد، على هامش مؤتمر وارسو، إلى إجماع على ضرورة الإسراع بتنفيذ اتفاق استوكهولم وبتر اليد الإيرانية الداعمة لميليشيات الحوثي في اليمن.

وندد وزراء الدول الأربع، وهي السعودية والإمارات وبريطانيا وأميركا، بالتدخلات الإيرانية، داعين إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من نفوذ طهران في اليمن ووقف دعمها للحوثيين بالأسلحة الباليستية والطائرات المسيرة التي تهدد أمن المنطقة.

كما ناقش الوزراء الأزمة الإنسانية اليمنية، مطالبين بضرورة إعادة فتح المعابر الآمنة لإيصال الإعانات والأغذية.

من جهته، أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أثناء الجلسة الرئيسة للمؤتمر الوزاري الخاص بتعزيز مستقبل الأمن والسلام في الشرق الأوسط، على تمسك حكومته بمفاتيح السلام وترحيبها بتنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة، مشككاً بنوايا الحوثيين وأفعالهم.