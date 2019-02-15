ترجيحات بمقتل محافظ عمران التابع لـ"الحوثي"

تواترت أنباء عن مقتل محافظ عمران المعين من قبل ميليشيات الحوثي، فيصل جمعان، خلال مواجهات بين الميليشيات الحوثية والقبائل في محيط مناطق حجور في محافظة حجة.

وأفادت مصادر "العربية" أنه وخلال المواجهات أصيب أيضاً مدير أمن محافظة عمران بجروح خطيرة، بالإضافة إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيات.

من جانبه، قال مشرف جبهة حجور إن المنطقة محاصرة وإن القبائل هناك تقاتل بشراسة الميليشيات الحوثية، وإن عملية الجيش الوطني لم تبدأ بعد.

وكانت مصادر أكدت أن قوات الجيش اليمني ستنفذ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لاستعادة ما تبقى من مديريات محافظة حجة من سيطرة الحوثيين.

وتأتي العملية في إطار حسم المعارك في المحافظة وفك الحصار عن قبائل حجور التي تحاصرها الميليشيات منذ نحو عامين،

وأشار أحد قادة الجيش اليمني أن مهام عملية حجة ستمتد إلى محافظة الحديدة، بدءاً من منفذ الخرج وصولاً إلى ميناء الحديدة.

وأفادت مصادر قناة "العربية" مساء الجمعة بأن فيصل جمعان، المُعين من قبل ميليشيات الحوثي كمحافظٍ لعمران، قُتل مع عدد من عناصر الميليشيات، كما أصيب مدير أمن المحافظة بجروح خطيرة، وذلك خلال مواجهات مع قبائل حجور.

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وكان الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية قد أطلقا الجمعة عملية لفك الحصار عن منطقة حجور وتأمين مديرية حجة.

وقتل 25 من عناصر الميليشيات الحوثية في هجوم فاشل على منطقة حجور. من جهته، قال مشرف جبهة حجور إن القبائل تقاوم وتقاتل الميليشيات الحوثية بشراسة.

بدورهم، ناشد أبناء قبائل حجور بمديرية كشر المحاصرة بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذهم، وتوفير مستشفى ميداني لمعالجة الجرحى والمواطنين في حجور التي تفرض عليها الميليشيات منذ أسابيع حصارا خانقا.