جولة اجتماعات سادسة للجنة إعادة الانتشار في الحديدة

بدأت لجنة إعادة الانتشار في الحديدة برئاسة الجنرال مايكل لوليسغارد، جولة اجتماعاتها السادسة لبحث آليات تنفيذ إعادة الانتشار بحضور ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين.

وأوضح مسؤول في اللجنة لـ"العربية" أن اللجنة عقدت اجتماعين في فندق تاج أوسان بمناطق سيطرة الحوثيين في مدينة الحديدة.

وتركزت النقاشات، وفقاً للمصدر، على بحث آليات الانسحاب، وإعادة انتشار الميليشيات من موانئ الحديدة الثلاثة أولاً، ثم الانسحاب المتبادل لقوات الطرفين من الأحياء الجنوبية والشرقية والشمالية لطريق صنعاء وفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية.

وأكد المصدر أن المناقشات لا تزال في مستوياتها الأولى التي انتهت إليها اجتماعات الجولة الخامسة على متن السفينة الأممية دون تحقيق تقدم يذكر.

ويسعى رئيس الفريق الأممي في اللجنة لوليسغارد إلى إحداث خرق بمحاولة إقناع الحوثيين بضرورة إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أولاً، وفقاً للبند الأول من اتفاق ستوكهولم، ثم الانتقال إلى البند الثاني الخاص بالانسحابات المتبادلة وفتح ممر للمساعدات الإنسانية.

وأكد مشاركون في اللجنة أن مناقشات اليوم الأول من الاجتماعات في جولتها الحالية لم تحسم أياً من نقاط الاختلاف نتيجة تعنت ممثلي ميليشيات الحوثي في اللجنة، وتعمدهم إغراق النقاش في التفاصيل للمماطلة وإضاعة الوقت.