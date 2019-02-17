الجوف.. اشتباكات بين قيادات حوثية وسقوط قتلى وجرحى

اندلعت مواجهات، وصفتها مصادر قبلية بالعنيفة والدامية، بين قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية، على خلفية تقاسم النفوذ والسلطة فيما تبقى من مناطق خاضعة لسيطرتها في محافظة الجوف شمال اليمن.

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وأكدت المصادر أن مواجهات اندلعت مساء السبت بين مجاميع مسلحة تتبع محافظ الجوف المعين من قبل ميليشيا الحوثي صالح درمان، ومجاميع أخرى تتبع الميليشيات في مديرية المطمة غرب محافظة الجوف. وأوضحت المصادر أن المواجهات استُخدمت فيها مختلف الأسلحة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، لم يتسن التحقق من أعدادهم.

وأرجعت المصادر سبب الصراع المحتدم بين محافظ الجوف المعين من الحوثيين صالح درمان، ومجاميع مسلحة إلى نزاع حول زعامة نفوذ ومحاولة الاستفراد بالحكم والسيطرة على المناطق والمديريات الخاضعة لسلطات الحوثيين.

وعادة ما تلجأ قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية للاقتتال فيما بينها بشكل مستمر، جراء الانقسامات الحادة التي تعصف بها، على خلفية خلافات حول النفوذ والموارد المالية في المناطق اليمنية التي ما زالت خاضعة لسيطرتها.