غريفيثس بصنعاء في زيارة مفاجئة.. وقصف حوثي في الحديدة

أفاد مراسل العربية الأحد بوصول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس إلى صنعاء، في زيارة غير مجدولة.

وأضاف بأن زيارة #غريفيثس المفاجئة إلى العاصمة اليمنية تتزامن مع تعثر مفاوضات لجنة إعادة الانتشار في #الحديدة .

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مليشيات الحوثي تقصف مواقع للجيش في الحديدة

في المقابل، واصلت ميليشيات الحوثي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، غرب اليمن باستهداف مواقع للجيش الوطني ومنشآت اقتصادية بالتزامن مع عقد اجتماعات الجولة السادسة للجنة إعادة الانتشار التي يرأسها كبير المراقبين الدوليين الجنرال مايكل لوليسغارد .

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن الميليشيات استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع تابعة لقوات العمالقة في مديرية الدريهمي ومنطقة كيلوا 16 شرق مدينة الحديدة.

كما استهدفت بقذائف الهاون مصانع "أخوان ثابت" عند الأطراف الجنوبية الشرقية للمدينة.