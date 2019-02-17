اليمن.. قبائل حجور تصد هجوما للانقلابيين ومقتل 20 حوثيا

صد أبناء قبائل حجور، الأحد، هجوماً عنيفاً شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية على منطقة درب المرو في مديرية كشر بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن) وكبدتهم خسائر كبيرة.

وقالت مصادر ميدانية إن أبناء قبائل حجور يتوافدون من مديريات كُشَر وقارة ووشحة والجميمة وأفلح الشام، لخوض المواجهات المستمرة مع ميليشيات الحوثي في موقعي قرايات والطواية.

وكانت ميليشيات الحوثي دفعت تعزيزات كبيرة إلى وادي المسيال التابع لعزلة بني دواء بمديرية وشح، حيث تتواجد فيه دبابات ومدرعات وراجمات الصواريخ تتمركز على جبل المشبه وجبال بني شهر.

في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف غارات استهدفت تجمعات الميليشيات في وادي مور وبلاد ذو نحزه شرق العبيس، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من الميليشيات وجرح آخرين، وتدمير طقم عسكري وعربة تابعين للميليشيات، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي فتحت أمس السبت جبهة جديدة في "مديرية كشر" من الجهة الغربية، وقصفت جبل "وكل" بالأسلحة الثقيلة، فيما تمكنت قبائل حجور من صد أول هجوم للميليشيات من الجهة الجنوبية لمديرية كشر.