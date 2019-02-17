هكذا ردت حكومة اليمن بشأن جلوس اليماني جنب نتنياهو

اعتبرت الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، السبت، أن إيران وإسرائيل وجهان لعملة واحدة عنوانها العداء للعرب.

وأكدت الحكومة أن "إيران بالذات تفوقت على العدو الإسرائيلي في مسؤوليتها المباشرة عن النكبات التي ألمت ببعض الدول العربية وبينها اليمن، بعد نكبة فلسطين".

جاء ذلك في تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، رداً على الحملة الحوثية على خلفية مشاركة وزير الخارجية اليمني، في مؤتمر وارسو حول مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، حيث انتقد ما سماه "أسلوب المُزايدة المكشوفة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية، على القضية الفلسطينية واستغلالها بشكل خبيث، في سياق التنفيذ الحرفي لأوامر إيران وأجنداتها".

موضوع يهمك قال رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، إننا "لن نسمح بوجود موطئ قدم لإيران أو نشر... رئيس هيئة الأركان اليمني: لن نسمح بوجود موطئ قدم لإيران اليمن

وأكد أن "امتطاء عصابات الانقلاب وأدواتها السياسية والإعلامية لما حدث ومحاولة توظيفه في إطالة أمد الانقلاب والدفع بمزيد من وقودها البشري لتغذية حربها الآثمة على الشعب والوطن لن يغير من حقيقة أن الانقلاب لا مستقبل له، وأن هذه العصابات هي أسوأ محام يمكن له تنصيب نفسه للدفاع عن القضية الفلسطينية على مدى تاريخها".

وقال إن "موقف الحكومة اليمنية واضح ولا يمكن المزايدة عليه وظهر جلياً بقيادتها للتحرك العربي الأخير في الأمم المتحدة لمواجهة محاولات المساس بالقدس المحتلة".

ولفت الناطق باسم الحكومة اليمنية إلى أن "صراخ الحوثيين باسم فلسطين وضد الحكومة اليمنية الشرعية، يأتي على قدر الألم الذي يعانيه المشروع الإيراني في المنطقة العربية". وأضاف أن ذلك "بات يدفعه إلى الجنون واللعب على حافة الهاوية، بفعل سياسة الحزم للتحالف بقيادة السعودية والتي فعلت فعلها في فضح أهداف هذا المشروع التخريبي ومحاصرته".