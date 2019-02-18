تعز.. مقتل 6 حوثيين انفجر بهم لغم أثناء زراعته

قُتل ستة من مسلحي ميليشيات الحوثي الانقلابية، الاثنين، كانوا يعملون ضمن فريق زرع الألغام، قرب منطقة الربيعي غربي مدينة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال مصدر عسكري، إن المسلحين الحوثيين كانوا يزرعون ألغاماً غرب جبل المنعم المطل على منطقة الربيعي، وإن لغماً انفجر فيهم خلال عملية تثبيته على الأرض.

وأشار إلى أن الحوثيين بدأوا بزراعة شبكات ألغام جديدة في ضواحي تعز.

وأدت تلك الألغام التي زُرعت بطريقة عشوائية إلى مقتل مئات المدنيين في مدينة تعز، إضافة إلى إصابة المئات بإعاقات مستدامة نتيجة إصاباتهم في تلك الانفجارات التي زُرعت في الطرقات والمنازل والأحياء.