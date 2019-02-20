الجيش اليمني يبدأ عملية ضد الحوثيين في "مستبأ" غرب حجور

أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، أن قواته في المنطقة الخامسة بدأت عملية في مديرية مستبأ غرب مديرية حجور كشر في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش شن هجوما على مواقع الميليشيات الحوثية في مديرية مستبأ وسط تراجع الميليشيات وسقوط العديد من عناصرها ما بين قتيل وجريح وأسير.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش خاضت مواجهات عنيفة مع الميليشيات في أطراف مديرية مستبأ، أسفرت عن مقتل قرابة 10 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين، بالإضافة إلى أسر عنصرين آخرين فيما لاذت عناصر الميليشيات الأخرى بالفرار تاركة جثث قتلاها في مناطق المواجهات.

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في سياق متصل، دعت قبائل حجور قبائل حجة للتضامن معها والانتفاضة الشاملة ضد الحوثيين. واعتبرت قبائل حجور أن "المتخاذل في هذا الظرف العصيب يعتبر داعماً لهذه الميليشيات ويزيد في إطالة أمد حربها على هذا الوطن، ويزيد في معاناته هو بنفسه".

وتمكنت قبائل حجور خلال الساعات الـ24 الماضية من إحباط أعنف هجوم متزامن شنه الحوثيون من الجهتين الشرقية والجنوبية. وأكدت قبائل حجور أنها كبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة، بينما سقط ثلاثة قتلى من أبناء المنطقة، وأصيب آخرون، خلال معركة التصدي للهجوم الحوثي.

إلى ذلك شن الحوثيون قصفاً مدفعياً كثيفاً على القرى الآهلة بالسكان في منطقة العبيسة جنوب كشر، ما تسبب في موجة نزوح للسكان، خصوصاً من قرى الهيجة والخنشوش، علماً بأن سكان قرى حجور يعانون من ظروف إنسانية صعبة بسبب الحصار الذي يفرضه الحوثيون وكذا القصف العشوائي المستمر.

كما أفادت مصادر قناة "العربية" بأن قبائل حجور تمكنت من القبض على فريق من أجهزة الدعاية التابعة لميليشيات الحوثي حاول التسلل إلى مناطق القبائل في مديرية كشر لنقل رسائل مضللة للرأي العام.

وقالت مصادر ميدانية إن رجال القبائل قبضوا على طاقم تابع لـ"قناة المسيرة الحوثية" يتكون من ثلاثة أشخاص بعد محاولتهم التسلل إلى قرى "العبيسة" في "مهمة دعائية تضليلية لإيهام الميليشيات بسقوط المنطقة".

يأتي ذلك عقب هجوم حوثي عنيف على منطقة العبيسة انتهى بسقوط نحو 30 من الحوثيين بين قتيل وجريح.