الجيش اليمني يتلف 3 آلاف لغم زرعها الحوثيون في باقم

أعلن #الجيش_اليمني ، الأربعاء، عن إتلاف 3 آلاف #لغم زرعتها #ميليشيا_الحوثي الانقلابية في قرى وجبال مديرية باقم بمحافظة صعدة، معقلهم الرئيس أقصى شمال البلاد.

وقال قائد لواء المهام الخاصة في باقم العميد الركن عبده البرح "إن الفرق الهندسية انتزعت وأتلفت، أمس الثلاثاء، 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة مختلفة الأحجام والأشكال زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية في قرى وجبال مديرية باقم قبل فرارها".

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تعمدت زراعة الألغام والعبوات الناسفة داخل المنازل ووسط خطوط السير في القرى والجبال والمزارع في المديرية.

وأكد العميد البرح، أن الفرق الهندسية تواصل عملية انتزاع العبوات والألغام من مختلف المناطق وتأمينها تمهيداً لعودة المواطنين إلى مساكنهم.

وكانت الفرق الهندسية للجيش اليمني قد انتزعت ما يقارب 10 آلاف لغم وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في باقم بصعدة خلال الفترة السابقة.