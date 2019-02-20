تفاصيل 9 ساعات من معارك قبائل حجور مع الحوثيين

أفشل رجال #قبائل_حجور شمال غرب #اليمن ، هجوما واسعا لميليشيات الحوثي الانقلابية من ثلاثة اتجاهات في الجبهة الجنوبية؛ واستعادوا ثلاثة مواقع وغنمو أسلحة.

وأفادت شهادات ومعلومات ميدانية، الأربعاء، أن المعارك الطاحنة امتدت تسع ساعات متواصلة وانتهت بسيطرة قبائل حجور على ثلاثة مواقع وطرد الميليشيات منها.

وشن الحوثيون هجوما متزامنا من ثلاثة اتجاهات، الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، وصمد المقاومون ورجال قبائل حجور وسطروا ملاحم بطولية وتحولوا من صد وكسر الهجمات الشرسة إلى الهجوم، وفق مصادر ميدانية.

وهاجم رجال قبائل حجور ميليشيات الحوثي من جهتين؛ الأولى من جهة قرية بني رسام عبر أربع هجمات متتالية، والثانية من جهة النيد أفلح الشام، حيث أخذوا ثلاثة مواقع للميليشيات الحوثية، واغتنام 13 قطعة سلاح كلاشنكوف وثلاثة معدلات برجنيف وثلاث بوازيك آربي جي.

وتصدر شيوخ وعقال قبائل حجور الصفوف للقتال صد الحوثيين، كما أظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأخفقت ميليشيات الحوثي خلال هجومها الفاشل في الاستيلاء على قلعة بني شهر في الحد الشمالي لمديرية كشر، بجانب محاولاتها المستميتة لاستعادة المواقع التي خسرتها في منطقة جمانة.

وكان تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية قد استجاب لمطالبات وجهها مشايخ وأعيان قبائل حجور بضرورة التدخل العاجل بإسنادهم بالإمكانات لمواجهة الميليشيا الانقلابية التي تستخدم مقدرات وعتاد دولة لسحق وحصار القرى في حجور.

وكشفت مصادر قبلية، عن قیام قوات التحالف بأول عملیة إنزال دعم لوجستي لإسناد قبائل حجور التي تخوض معارك عنیفة مع ميلیشیا الحوثي الانقلابیة في محافظة حجة شمال غرب الیمن.