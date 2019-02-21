الصليب الأحمر يعود لتعز بعد حادثة اغتيال أحد ممثليه

وضع قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري أمام رئيس البعثة الفرعية للصليب الأحمر، كيفين مور، في اجتماع اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، جملة من الاحتياجات الملحة التي تفتقر إليها المحافظة، مؤكدا على ضرورة تجاوز الماضي، وأن المدينة صارت الآن أكثر أمناً، الأمر الذي سيمكن البعثة من فتح مكتبها في تعز دون إشكال.

وقدم كيفين مور خلال اللقاء، شرحاً للتدخلات والأنشطة التي نفذها الصليب الأحمر في محافظة تعز خلال العامين السابقين، كما تم شرح عمل الصليب الأحمر في الفترات السابقة.

كما تطرق اللقاء إلى حادثة اغتيال ممثل الصليب الأحمر في تعز حنا لحود، وأكد مور أن الصليب الأحمر لم يوقف كافة أنشطته في تعز عقب تلك الحادثة، ولكن تعثرت فقط بعض أنشطة الصليب الأحمر التي كان سينفذها في تعز.

وقال مور إنه بعد هذا اللقاء، سيعاود الصليب الأحمر تفعيل أنشطته في تعز في القريب العاجل، إضافة إلى عزمه تنفيذ مشاريع في بعض مديريات تعز.

وأشار إلى أن الصليب الأحمر سيتدخل في الكثير من الأنشطة في المحافظة، يأتي على رأسها ما يتعلق بمجال نشاط الحماية، سواءً فيما يتعلق بالأسرى أو المختطفين، إلى جانب الكثير من الأنشطة الأخرى التي سينفذها الصليب الأحمر في تعز .