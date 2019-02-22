بومبيو يبحث مع غوتيريس تنفيذ اتفاق ستوكهولم حول الحديدة

ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس، جهود السلام المبذولة في اليمن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس.

وكان بومبيو قد طلب عقد الاجتماع مع غوتيريس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك للاطلاع على الوضع في اليمن وضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم وكذلك التشديد على أهمية انسحاب القوات المسلحة من الحديدة.

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وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن غوتيريس بحث مع بومبيو أيضاً، في اللقاء الذي دام 35 دقيقة، أزمة فنزويلا.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية ستيفان دوجاريك، إن بومبيو والأمين العام "ناقشا الوضع في اليمن ولا سيما تنفيذ اتفاق ستوكهولم وأهمية أن تبدأ الأطراف بالمرحلة الأولى من الانسحاب من الحديدة".

وأضاف: "لقد ناقشا أيضا الوضع في فنزويلا والمنطقة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

واتفقت الحكومة اليمنية مع الحوثيين على مرحلة أولى لانسحاب المقاتلين من ميناء الحديدة، وذلك بالتزامن مع وقف لإطلاق النار تم التوصل إليه في السويد.

وأبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفثس مجلس الأمن، الثلاثاء، أنه يتوقع أن يبدأ سحب القوات في الأيام المقبلة، لكن بحلول الخميس لم يكن هناك أي تحرك على الأرض.