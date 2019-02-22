غريفيثس للعربية: الحديدة تمثل مركز الثقل بالنزاع اليمني

قال مايك غريفيثس المبعوث الأممي إلى اليمن في تصريحات لـ"العربية" إن الحديدة تمثل مركز الثقل في النزاع اليمني.

وأضاف غريفيثس: على الحديدة أن تعود إلى سابق عهدها مدينة مفتوحة ومزدهرة لكل اليمنيين.

وأوضح أن إعادة الانتشار في الحديدة تشمل انسحاب الميليشيات الحوثية من ميناءي رأس عيسى والصليف، مبينا أن "الجهات اليمنية تريد تطبيق الاتفاق، لكنّها تحتاج إلى مخطّط من لجنة المراقبة".

وأكد على أنه من المهم جدا النجاح في تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في الحديدة، منوّهًا إلى أنّ "الشعب اليمني يرغب في رؤية حقائق على الأرض.

وشدّد غريفيثس على أنّنا إذا نجحنا بإعادة الانتشار في الحديدة يمكن الانتقال للمفاوضات التالية، مشيرًا إلى أنّ المرحلة الثانية من اتفاق الحديدة تتضمّن إنهاء الانتشار المسلح في المدينة.

وقال غريفثس "على الحديدة أن تعود إلى سابق عهدها مدينة مفتوحة ومزدهرة لكلّ اليمنيين".