مجلس الأمن يشدد على تطبيق اتفاق ستوكهولم حول اليمن

حصلت "العربية" على نسخة من بيان حول اليمن أعدته بريطانيا، ووافق عليه مجلس الأمن الدولي تحت الإجراء الصامت، وتناول البيان آخر التطورات على الأرض في اليمن.

البيان شدد على الأهمية الكبيرة لتطبيق طرفي الصراع اليمني لاتفاق ستوكهولم.

كما رحب البيان بالتقدم الذي أحرزته الأطراف في اجتماع لجنة إعادة الانتشار في الأيام الماضية.

وأكد البيان أهمية تحقيق إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية ومطاحن البحر الأحمر.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم بشأن خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

وناشد الأعضاء، الأطراف اليمنية لمضاعفة الجهود لإنهاء اتفاقات تبادل السجناء، وتشكيل لجنة تنسيق مشتركة حول تعز.

ورحب المجلس بالانخراط البناء للأطراف مع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.

وأشار البيان إلى ضرورة إحراز تقدم تجاه التسوية السياسية الشاملة للنزاع، وفقا لقرارات مجلس الأمن ومبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآليتها التنفيذية ومخرجاتها.