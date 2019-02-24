الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً باتجاه مركز مديرية كتاف

أحرزت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بطيران تحالف دعم الشرعية، الأحد، تقدماً كبيراً في مديرية كتاف البقع شرق محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية، أقصى شمال اليمن.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش اليمني نفذت عملية عسكرية واسعة وتمكنت من تحرير سلسلة جبال عنبان وجبل الحنكة وعدد من القرى المجاورة والقريبة من مركز مديرية كتاف.

وذكر المصدر أن المعارك أسفرت عن مصرع 20 وجرح آخرين من عناصر الميليشيات، فيما لاذت بقية عناصرها بالفرار تاركةً مواقعها وأسلحتها وعتادها وجثث قتلاها مرمية على الجبال والوديان.

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وأفاد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثله بأن قوات الجيش تمكنت من تحرير وادي آل بوجباره وصولاً إلى القرى المجاورة والمحيطة بمركز مديرية كتاف شرق المحافظة. وأكد أن بضعة كيلومترات فقط تفصل قوات الجيش عن مركز مديرية كتاف، مضيفاً: "تحريره الوشيك بات مسألة وقت بعد أن شارفت قوات الجيش عليه وأصبحت تستهدف المليشيات داخل وفي محيط مركز المديرية".

من جهته، قال قائد الاستطلاع في محور كتاف المقدم توفيق الوقيدي إن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن شارك خلال المعركة بفاعلية وتغطية مستمرة ونفذ عمليات استهداف دقيقة لعدد من الآليات العسكرية التابعة للمليشيات في مناطق متفرقة قريبة من مركز مديرية كتاف، كما دمّر منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا تابعة للمليشيات.

وأضاف أن المعارك لا تزال على أشدها إلى هذه اللحظة وأن قوات الجيش اليمني لا تزال تتقدم صوب مركز المديرية وبتغطية جوية مستمرة من طيران التحالف.