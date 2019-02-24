تقرير دولي: تهديد الحوثي للأمن البحري في ازدياد

أكد تقرير دولي ازدياد التهديد الحوثي للأمن البحري في البحر الأحمر، مشيراً لامتلاكهم صواريخ مضادة للسفن وألغام بحرية ومراكب متفجرة ذاتية توجيه.

وذكر خبراء لجنة العقوبات الدولية، في تقريرهم المرفوع مؤخراً لمجلس الأمن الدولي، أن الخطر المحدق بالنقل البحري التجاري في البحر الأحمر زاد بشكل كبير في عام 2018، رغم أن العدد الإجمالي للحوادث لم يكن أعلى مما كان في العام 2017.

موضوع يهمك أحرزت قوات الجيش اليمني، مسنودةً بطيران تحالف دعم الشرعية، الأحد، تقدماً كبيراً في مديرية كتاف البقع شرق محافظة صعدة،... الجيش اليمني يحرز تقدماً جديداً باتجاه مركز مديرية كتاف اليمن

وأرجع التقرير ذلك إلى منظومات "أسلحة تتطور بشكل متزايد" يستخدمها الحوثيون في استهداف ناقلات النفط وسفن تحالف دعم الشرعية وسفن الإغاثة الدولية.

وعرض التقرير خارطة توضيحية للحوادث التي تعرضت لها السفن وناقلات النفط في البحر الأحمر، وأماكن تعرضها لمقذوفات الحوثيين في عرض البحر، كما أوردت قائمة تفصيلية بالسفن وعلمها أثناء استهدافها.

وأكد تقرير الخبراء أن الميليشيات الحوثية شنت هجمات متكررة على ناقلات نفط "تبلغ حمولتها 2.2 مليون برميل من النفط الخام. وكان يمكن أن يؤدي أي من هذه الهجمات إلى كارثة بيئية واقتصادية لليمن والمنطقة".