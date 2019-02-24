قبائل حجور تتصدى لأكبر زحف حوثي وسقوط عشرات القتلى

قالت مصادر ميدانية في محافظة حجة إن قبائل حجور تصدت لأكبر زحف لميليشيات الحوثي منذ بدء العدوان على المنطقة أواخر يناير الماضي.

الهجوم الحوثي كان مدعوماً بالدبابات والأطقم العسكرية في مواقع العرام بالجبهة الجنوبية.

وذكرت المصادر أن القبائل كسرت زحف ميليشيات الحوثي في جبهة جمانة جنوب كشر، واضطرت الميليشيات للتراجع إلى منطقة سوق الربوع على وقع ضربات أبناء المنطقة.

ونفذ أبناء مديرية كشر كميناً محكماً لميليشيات الحوثي في بني شوس جنوب كشر، وتم استهداف الميليشيات من جبل العرام الاستراتيجي، ومن الوليد والمعمر غرب بني شوس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بالعشرات في صفوف الميليشيات.

وتزامناً مع المعارك، شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت تجمعاً للحوثيين في الواسط والجوه في العبيسة شرق كشر. كما شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع الميليشيات في حصن موسى غرب مديرية كشر.

وتواصل ميليشيات الحوثي فرض حصار خانق على مديرية كشر منذ أواخر يناير الماضي وسط تفاقم الوضع الصحي والمعيشي في المديرية.