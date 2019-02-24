هيج: الحوثيون أطلقوا سراح قيادات في تنظيم القاعدة

كشف رئيس لجنة الأسرى والمختطفين في الفريق الحكومي اليمني المفاوض، هادي هيج، أن ميليشيات الحوثي أطلقت سراح قيادات في تنظيم القاعدة.

أن يطلق الحوثي قيادات القاعدة أمر يخصه

لكن غير مقبول أن يصف معارضيه السياسيين

من المخطوفين تعسفياوالمخفيين قصرا

بالإرهاب والقضايا الجنائية

لانها أكثر اجراماوخسة من الخطف نفسه

ويرفض هذا الاسلوب الذوق الرفيع والطبع السليم

فللحروب اعرافها،وللخلافات قوانينها

تجوع الحرة ولاتاكل...... — هادي هيج (@hadi_haig) ٢٢ فبراير ٢٠١٩

وكتب الهيج في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أمس السبت: "أن يطلق الحوثي قيادات القاعدة أمر يخصه، لكن غير مقبول أن يصف معارضيه السياسيين من المخطوفين تعسفاً والمخفيين قسراً بالإرهاب والقضايا الجنائية".

ووصف الهيج هذه العملية بـ"الأكثر إجراماً" والأكثر دناءة من الخطف نفسه، مشيراً إلى أن "للحرب أعرافها وللخلافات قوانينها".

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وملف الإفراج عن الأسرى نص عليه اتفاق السويد المبرم في ديسمبر/كانون الأول الماضي بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين، إلا أن تنفيذه يتأخر بسبب عرقلة الميليشيات، وذلك رغم سلسلة اجتماعات في عمّان لحلحلة الموضوع.

وأمس السبت، حصلت قناة "العربية" على نسخة من بيان حول اليمن أعدته بريطانيا، ووافق عليه مجلس الأمن الدولي تحت الإجراء الصامت، وتناول البيان آخر التطورات على الأرض في اليمن. وناشد البيان الأطراف اليمنية لمضاعفة الجهود لإنهاء اتفاقات تبادل السجناء.