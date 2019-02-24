قبائل حجور تتصدى لهجمات الحوثيين والأخيرة تقصف المنازل

قالت مصادر ميدانية يمنية، إن معارك عنيفة دارت بين #قبائل_حجور وميليشيا #الحوثي الانقلابية، الأحد، في مديرية كشر شرق محافظة #حجة، شمال غربي البلاد.

وأفادت، أن المعارك اندلعت إثر القصف الذي شنته ميليشيات الحوثي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، على قرى القيم والحديتين في العبيسة شرق ‎كشر.

كما استهدفت منازل المواطنين من قبائل حجور، وقصفت قرية السودة، في بني شهر، شمال غرب كشر بمختلف الأسلحة، من مواقع تمركزها في قلعة بني موسى.

في الأثناء، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارتين جويتين، استهدفتا عربتين تابعتين للميليشيات الحوثية في قرية الطواية شرق عزلة العبيسة بمديرية كشر، إحداهما محملة بعناصر حوثية بينهم قيادات ميدانية، والثانية محملة بالأسلحة والذخائر.

وفي ذات السياق تمكنت قبائل حجور، الأحد، من دحر هجوم حوثي عنيف على منطقة العرام في الجبهة الجنوبية، ومصرع وجرح العشرات من عناصر الميليشيا.

فيما دارت معارك عنيفة، في وادي بن ناجي، إثر عملية استدراج ناجحة نفذتها قبائل حجور في وادي بن ناجي والقيام بعملية التفاف مباغت على الميليشيا، وإطباق الحصار عليها.

كما صدت القبائل هجمات نفذتها الميليشيا، بعد وصول تعزيزاتها لاجتياح مديرية قارة، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأفادت مصادر طبية من حجة وصنعاء وعمران، بمصرع 40 عنصراً حوثياً، و70 جريحاً، خلال اليومين الماضيين في معارك حجور بمحافظة حجة.

إلى ذلك، أكد أبو مسلم الزعكري قائد مقاومة حجور، استحالة تسليم مديرية كشر للحوثيين.

وقال في تدوينة على حسابه بموقع "تويتر"، إن تسليم مديرية كشر لن يتم "حتى لو تغطت جبالها وسهولها بدمائنا ودماء المعتدين وأصبحت مثل الأرجوان".

وأضاف: "تسليم كشر للحوثيين عندي وعند أحرار حجور غير وارد البتة".

‏وأكد الزعكري، انكسار زحف كبير للميليشيا الحوثية تسانده دبابة ومدرعات وأطقم عسكرية في موقع العرام بالجبهة الجنوبية، لافتا إلى مصرع العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، وما تزال عشرات الجثث متناثرة في التباب.