الشرعية اليمنية تستهدف الحوثيين بصنعاء وصرواح والبيضاء

تمكنت قوات الشرعية اليمنية من استهداف مجموعة من #الميليشيات_الحوثية حاولت التسلل لمواقع قوات الشرعية في حريب نهم بـ #صنعاء وقد تكبدت الميليشيات خسائر في الأرواح والمعدات.

واستهدفت طائرات التحالف مواقع تجمعات للميليشيات الحوثية المسلحة، مما كبّدهم خسائر في الأرواح وتدمير عربات مسلحة.

وفي #صرواح ، تمكنت قوات الشرعية من استهداف مجموعات من ميليشيات الحوثي المسلحة حاولت التسلل لمواقع قوات الشرعية في "المخدرة"، ونتج عنه قتلى في صفوف المليشيات.

أما في #البيضاء فنفذت طائرات التحالف عمليات استهداف لمواقع الميليشيات الحوثية المسلحة شملت تجمعات للميليشيات وغرفة عمليات.