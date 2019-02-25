انفجار قنبلة صوتية قرب منزل رئيس أركان الجيش في عدن

انفجرت قنبلة صوتية اليوم الاثنين، بجانب منزل رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن عبدالله سالم النخعي.

وقال شهود عيان إن مسلحين مجهولين رموا قنبلة صوتية في حوش مصنع للبلاستيك بجانب منزل رئيس هيئة الأركان العامة، وتسببت القنبلة بحالة ذعر لدى المواطنين.

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وكان النخعي قد قال في وقت من الشهر الحالي: "لن نسمح بوجود موطئ قدم لإيران أو نشر ثقافتها ومشروعها التدميري في اليمن والمنطقة العربية، وسيقف شعبنا اليمني وتسانده دول التحالف لإحباط هذا المشروع، وستنتصر قيم العدالة والمساواة وإرساء قواعد الدولة المدنية الحديثة والعادلة التي اتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني".

جاء ذلك خلال لقائه، في 16 فبراير/شباط، بالعاصمة المؤقتة عدن، قائد القوات السعودية العاملة ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعدن، الذي ناقش معه عدداً من الجوانب الأمنية والعسكرية على مختلف الصعد، وتعزيز الجبهات القتالية لاستكمال تحرير ما تبقى من المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، مؤكداً أن السلام لن يتحقق إلا باستعادة الدولة ونزع سلاح الميليشيات.