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حكومة اليمن تشكك بنوايا "برنامج الغذاء" والفريق الأممي

المصدر: العربية.نت
معمر الإرياني
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قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن فريق الرقابة التابع للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي يرفضون التعاطي مع مقترح الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، بإخراج كميات القمح المخزنة في صوامع مطاحن البحر الأحمر والمساعدات الإنسانية عبر الممرات الآمنة الواقعة ضمن سيطرة الجيش من المطاحن جنوباً حتى مديرية الخوخة.

وأضاف الإرياني على حسابه في "تويتر": ‏"إن استمرار فريق الرقابة الدولية في رفض المقترح الحكومي بخصوص الممرات الإنسانية الآمنة رغم تعنت ‎الميليشيات الحوثية في تنفيذ باقي المقترحات ورفع الألغام في حي 7 يوليو أو كيلو 16 يثير الكثير من علامات الاستفهام".

ومن المقرر أن تسحب ميليشيات الحوثي عناصرها من ميناءي الصليف ورأس عيسى اليوم بعد أن تأجل موعد إعادة انتشار الميليشيات من الميناءين مسافة 5 كيلومترات ليوم واحد بسبب عدم نزع الميليشيات للألغام التي زرعتها في الميناءين، وذلك كجزء من تنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار التي اتفق عليها طرفا النزاع، تمهيداً لتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم كاملة عبر مراحل برعاية أممية.

كلمات دالّة

#اتفاق ستوكهولم, #ميليشيا الحوثي, #الحديدة, #اليمن

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