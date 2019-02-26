التحالف: إصدار 21 تصريحاً لسفن متوجهة للموانئ اليمنية

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن إصدار 21 تصريحاً للسفن المتوجهة لميناء الحديدة والصليف تحمل مواد غذائية ومشتقات نفطية.

كما أشار إلى أن أصدر 24 تصريحا جوياً، وتصريحا واحدا بريا، و100 تصريح لحماية القوافل بإجمالي 146 تصريحا خلال 3 أيام.

فيما أكد وجود سفينتين تنتظران الدخول لميناء الحديدة منذ يومين.

وكانت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، قد أعلنت عن تبرعها في بمبلغ 500 مليون دولار مساعدات ضمن خطة الاستجابة السريعة للوضع الإنساني في اليمن التي أطلقتها الأمم المتحدة، فيما تبرعت الإمارات كذلك بمبلغ 500 مليون دولار والكويت بمبلغ 250 مليون دعماً للخطة الأممية.