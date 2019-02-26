الحوثيون يقتحمون مستشفى في صنعاء لفرض سيطرتهم عليه

أقدمت جماعات مسلحة تنتمي لمليشيات الحوثي اليوم الثلاثاء على اقتحام "مستشفى الأم التخصصي" في صنعاء، حسب ما كشفته مصادر لقناة "العربية".

وأثار اقتحام المستشفى استياء جماهيريا واسعا، وحالة هلع بين العاملين والأطفال والنساء داخله.

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واقتحام المستشفى أتى إثر رغبة أحد قيادات الحوثيين بفرض إدارة للمستشفى موالية له. وبرر الحوثيون هذا الأمر بأن المستشفى "استثمار إخواني يخص أحد قيادات الإصلاح"، مما أعطاهم الحق بالاستيلاء عليه تحت مسمى أنه "يؤول لجماعات خائنة"، حسب تعبيرهم.

يذكر أنه تم استصدار أحكام وتوجيهات حوثية سابقة بمصادرة أرباح أي استثمارات داخلية تخص ما اسموهم بـ"الخونة خارج البلاد".

وقد لاحق الحوثيون في السابق أصحاب رؤوس الأموال في اليمن تحت مبررات وحجج مختلفة، بغرض الجباية والحصول على أكبر قدر من الأموال.