غريفثس يصل صنعاء لثالث مرة بأقل من شهر

قال مصدر في #صنعاء إن المبعوث الأممي إلى #اليمن مارتن غريفثس وصل الثلاثاء إلى العاصمة #صنعاء في ثالث زيارة له إلى المدينة في أقل من شهر.

وذكر المصدر أن غريفثس وصل عبر طائرة تابعة للأمم المتحدة، قادماً من العاصمة الأردنية عمان.

موضوع يهمك أعلن الجيش اليمني، في وقت متأخر من مساء الاثنين، عن تحقيق تقدم ميداني كبير بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، في مديرية... بإسناد من التحالف.. الجيش اليمني يحقق تقدما كبيرا بصعدة اليمن

ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي قيادات في جماعة #الحوثيين، ضمن جهوده الساعية إلى تحقيق تقدم في تطبيق اتفاق السويد، المتعلق بالانسحاب من الحديدة وتبادل الأسرى.

من جهة أخرى، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن المنظمة الدولية تمكنت من الوصول للمرة الأولى منذ سبتمبر إلى مخازن الحبوب قرب خط الجبهة في الحديدة اليمنية.

وقال غوتيريس خلال مؤتمر للجهات المانحة لليمن في #جنيف "لقد تلقيت للتو نبأ ساراً: أخيراً تمكنا من الوصول إلى مخازن مطاحن البحر الأحمر". وقال ناطق باسم برنامج الأغذية العالمي إنها مهمة تقييم.