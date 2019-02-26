غوتيريس: أخيرا تمكنا من الوصول لمخازن الحبوب في الحديدة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أن المنظمة الدولية تمكنت من الوصول للمرة الأولى منذ سبتمبر إلى مخازن الحبوب قرب خط الجبهة في الحديدة اليمنية.

وقال غوتيريس خلال مؤتمر للجهات المانحة لليمن في جنيف "لقد تلقيت للتو نبأ ساراً: أخيراً تمكنا من الوصول إلى مخازن مطاحن البحر الأحمر". وقال ناطق باسم برنامج الأغذية العالمي إنها مهمة تقييم".

ويعقد اليوم في جنيف مؤتمر للمانحين من أجل جمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.

ودعا برنامج الغذاء العالمي المشاركين في المؤتمر للتبرع بسخاء، فيما أوضح المتحدث باسم البرنامج فيرهوسل أن اثنين وعشرين مليون يمني، أي ما يعادل سبعين في المئة من السكان يحتاجون للمساعدات الغذائية.

وتبرعت السعودية في المؤتمر بمساعدات بقيمة 500 مليون دولار لليمن، فيما تبرعت الإمارات والكويت بمبالغ 500 مليون دولار و250 مليون دولار على التوالي.