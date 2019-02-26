قبائل حجور تضيق الخناق على الحوثيين في العبيسة

سيطر رجال قبائل حجور، الثلاثاء، على جبلي القشبة والواسط في العبيسة بمديرية كشر في محافظة حجة شمال غرب اليمن، وذلك عقب معارك عنيفة ومستمرة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكدت مصادر، ميدانية ومحلية، أن أبطال العبيسة أحكموا السيطرة النارية على قريات.

وفي جنوب شرق العبيسة، حيث كان الحوثيون فتحوا جبهة جديدة، يوم الأحد، لمباغتة ومفاجأة أبطال المقاومة الحجورية وتحقيق اختراق دعائي ومعنوي من أي نوع، تُرك المعتدون يتقدمون حتى مرّوا من بني مسلم، ووصلوا إلى ذو عرجاش، حيث كان ينتظرهم رجال حجور، وأحاط بهم رجال ذو مسلم لتفرَّ المجاميع الحوثية هاربة، وتم طردهم من جميع المناطق.

وأوضحت المصادر أن الدفاع تحول إلى هجوم على الحوثيين، ليستولي رجال المقاومة الحجورية من ذو عرجاش وذو مسلم وبقية رجال حجور على جبال صمعر، والخيض، والشرفاني، وسط هروب للحوثيين.

ويتقدم حجوريون، في الأثناء، باتجاه المندلة، وفقا للمصادر.

إلى ذلك، أكد قائد المقاومة الحجورية، الصمود والاستبسال في وجه العدوان الحوثي الغاشم، واصفاً الحوثيين بأنهم "مغول العصر".

وقال الشيخ أبو مسلم الزعكري، في تسجيل مصور، منذ شهر وثلاثة أيام نعاني من حصار مطبق ومن عدوان غاشم.

وأضاف: "الحوثيون مغول العصر، يهاجموننا بجميع أنواع الأسلحة التي نهبوها من مخازن ومعسكرات الدولة: الكاتيوشا، والدبابات، والبي إن بي، المدرعات، والبوازيك، والمدافع الساحلية والهاون 120، يهاجموننا من كل منافذنا ويحاصروننا حصاراً مطبقاً" .

وأشار قائد مقاومة قبائل حجور، إلى أن الحجوريين استطاعوا بإمكاناتهم البسيطة والمتواضعة مقاومة هذه الهجمة الغاشمة والتصدي لها بكل استبسال.

وقال: لقد سقط منهم ما يقارب 150 قتيلاً، ناهيك عن الجرحى.