قصف حوثي لموقع مستشفى 22 مايو أثناء مرور الموكب الأممي

قال مصدر في القوات المشتركة باليمن، اليوم الثلاثاء، إن الحوثيين قصفوا موقع مستشفى 22 مايو أثناء مرور الموكب الأممي.

في المقابل سيطر رجال قبائل حجور، الثلاثاء، على جبلي القشبة والواسط في العبيسة بمديرية كشر في محافظة حجة شمال غرب اليمن، وذلك عقب معارك عنيفة ومستمرة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكدت مصادر، ميدانية ومحلية، أن أبطال العبيسة أحكموا السيطرة النارية على قريات.

وفي جنوب شرق العبيسة، حيث كان الحوثيون فتحوا جبهة جديدة، يوم الأحد، لمباغتة ومفاجأة أبطال المقاومة الحجورية وتحقيق اختراق دعائي ومعنوي من أي نوع، تُرك المعتدون يتقدمون حتى مرّوا من بني مسلم، ووصلوا إلى ذو عرجاش، حيث كان ينتظرهم رجال حجور، وأحاط بهم رجال ذو مسلم لتفرَّ المجاميع الحوثية هاربة، وتم طردهم من جميع المناطق.

وأوضحت المصادر أن الدفاع تحول إلى هجوم على الحوثيين، ليستولي رجال المقاومة الحجورية من ذو عرجاش وذو مسلم وبقية رجال حجور على جبال صمعر، والخيض، والشرفاني، وسط هروب للحوثيين.