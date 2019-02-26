مسؤول يمني: الحوثي شن هجوم البقع بصعدة عبر طائرة مسيّرة

كشفت مصادر في قوات الشرعية اليمنية أن الحوثيين هاجموا، أمس الاثنين، بطائرة بدون طيار "مسيرة عن بعد"، سوق البقع في صعدة، ما أدى إلى سقوط 13 قتيلاً و30 جريحاً.

وأفادت المصادر أن انتهاكات ميليشيات الحوثي الانقلابية متواصلة لاستهداف المنشآت المدنية.

وكان الجيش اليمني أعلن، في وقت متأخر من مساء الاثنين، عن تحقيق تقدم ميداني كبير بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية في مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد.

وأفاد قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي، أن قوات الجيش اليمني نفذت عملية عسكرية واسعة، تمكنت خلالها من تحرير الجبال "السود" وتبة "الخزان" وما تبقى من قرى "آل معيض" والخط "الإسفلتي الدولي" وقرية "سحار الشام" غرب باقم.

فيما أوضح قائد محور علب، العميد ياسر مجلي، أن العملية العسكرية التي انطلقت منذ فجر الاثنين من عدة محاور تأتي تمهيداً للسيطرة على مركز مديرية باقم التي صارت على مدى مدفعية الجيش الوطني.

وأسفرت المعارك عن سقوط الكثير من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية لم يعرف عددهم، واغتنام آليات عسكرية خفيفة.

في ذات السياق، قُتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، الاثنين، شمال شرقي محافظة صعدة.

وأكد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدد من الغارات، منصة لإطلاق الصواريخ ومعسكراً تدريبياً تابعاً للميليشيات، في منطقة الغول القريبة من مركز مديرية كتاف شمال شرقي محافظة صعدة.